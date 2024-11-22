8月31日，全市生态环境保护工作会议召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，对做好全市生态环境保护工作进行再部署再推动，动员全市上下坚定不移抓好生态环境保护工作，为推动现代化洛阳建设厚植生态优势。

江凌讲话 张玉杰部署工作 李保国、王森参加

8月31日，全市生态环境保护工作会议召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，对做好全市生态环境保护工作进行再部署再推动，动员全市上下坚定不移抓好生态环境保护工作，为推动现代化洛阳建设厚植生态优势。

市委书记江凌主持会议并讲话。市长张玉杰通报全市生态环境保护工作情况，安排部署下步工作。市人大常委会主任李保国，市委副书记、政法委书记王森，省生态环境保护督察专员丁晓阳出席会议。

会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，开展了一系列开创性工作，决心之大、力度之大、成效之大前所未有。习近平总书记在河南考察时指出要着力加强生态环境保护，为我们做好工作提供了方向指引和根本遵循。省委高度重视、多次部署生态环境保护工作，传递出了以铁心、铁面、铁腕痛下决心打好翻身仗的鲜明态度。要坚决扛牢生态环境保护政治责任，切实从政治上看待生态环境保护工作，正确处理高质量发展和高水平保护的关系，清醒认识生态环境保护面临的严峻形势，采取超常规措施解决好生态环境保护突出问题，着力推动生态环境质量加快改善，推动美丽洛阳建设取得更大成效。

会议强调，要坚决抓好重点任务落实，深化污染防治攻坚，确保生态环境质量持续全面向好。要突出打好大气污染防治攻坚战，重点抓好工业企业和燃煤电厂等涉气企业减排治理、机动车尾气治理、施工扬尘管控、秸秆禁烧和烟花爆竹禁放、油烟污染治理等重点领域污染防治，坚决打好蓝天保卫战，推动空气质量持续改善。要着力抓好水污染防治，严厉打击工业废水违法排放，加快推进雨污分流管网建设改造，抓好城乡污水处理设施建设运营，切实筑牢水生态安全屏障。要持续抓好固废处置，科学规划固废处置设施，规范做好固废处置和综合利用，有效防范生态环境风险。要坚持党政同责、一岗双责，主要领导亲自上手抓落实，强化系统思维，加强监测研判调度，常态化采取“四不两直”的方式开展随机抽查，加大执法监管和监督执纪力度，切实硬起手腕抓治理、横下心来破难题，确保各项工作部署落细落地、见行见效。

就做好下步具体工作，会议指出，要统筹实施煤电减排、产能转移退出、交通运输减排、新能源车推广、环保绩效升级、扬尘治理提升、餐饮油烟治理、秸秆禁烧、烟花爆竹禁放、重污染天气管控等十大专项行动，全力抓好大气污染防治攻坚。要聚焦从严治理黑臭水体、持续改造雨污管网、抓好河湖“清四乱”等三项重点工作，推动水环境综合整治取得更大成效。要开展非法倾倒处置固体废物专项整治行动，稳妥推动固体废物规范处置。要加强组织领导，完善工作机制，严格考核奖惩，加强宣传引导，做好工作统筹，确保中央、省委、市委各项部署要求落到实处，为建设美丽洛阳作出积极贡献。

会上，新安县、瀍河区、偃师区作了表态发言，市生态环境局、市工信局、市住建局作了发言。

会议以视频会议形式召开，各县区设分会场。在洛相关市级领导，市直有关部门、重点企业主要负责人等在主会场参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)