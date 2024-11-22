洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
未来一周，洛阳多降水天气
来源: 洛阳气象 2025.08.31 19:01
　　今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压摆动和低槽东移的共同影响，我市多降水天气。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：晴天间多云。

　　9月1日(周一)：晴天间多云，气温18℃～30℃。

　　9月2日(周二)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水等强对流天气，气温19℃～31℃。

　　9月3日(周三)：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温19℃～27℃。

　　9月4日(周四)：阴天有小雨，气温20℃～26℃。

　　9月5日(周五)：阴天间多云，部分地区有小雨，气温19℃～27℃。

　　9月6日(周六)：阴天到多云，气温19℃～27℃。

　　9月7日(周日)：阴天间多云，气温19℃～26℃。⑥
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        "完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。"8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
