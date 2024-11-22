未来一周，洛阳多降水天气

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压摆动和低槽东移的共同影响，我市多降水天气。
具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云。
9月1日(周一)：晴天间多云，气温18℃～30℃。
9月2日(周二)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水等强对流天气，气温19℃～31℃。
9月3日(周三)：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温19℃～27℃。
9月4日(周四)：阴天有小雨，气温20℃～26℃。
9月5日(周五)：阴天间多云，部分地区有小雨，气温19℃～27℃。
9月6日(周六)：阴天到多云，气温19℃～27℃。
9月7日(周日)：阴天间多云，气温19℃～26℃。⑥
