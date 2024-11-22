洛阳新增448家科技型中小企业

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅近日公布了2025年第一、二批入库科技型中小企业名单，洛阳硕力信新能源科技有限公司等448家企业入选。 洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅近日公布了2025年第一、二批入库科技型中小企业名单，洛阳硕力信新能源科技有限公司等448家企业入选。 科技型中小企业具有创新能力强、成长速度快、发展潜力大等特点，对培育壮大新质生产力有着重要意义。此次洛阳入选的企业主要分布在新能源、新材料、现代石化、生物科技、智能制造等领域。 下一步，入围的科技型中小企业将获得“科技副总”、税收、金融等优惠政策的对接和扶持服务。洛阳将依托“微成长、小升高、高变强”梯次培育体系，深入推进科技型中小企业春笋计划，为科技型中小企提供全链条服务，并引导更多的科技型企业升级为高新技术企业。 洛阳市科技局相关负责人介绍，目前，洛阳科技型中小企业备案工作正在持续开展中，参评企业可于9月30日前登录优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn/)进行注册填报，具体申报流程可参阅洛阳市科技局网站“通知公告”版块。咨询电话，0379-63910358。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图） 相关链接 河南省2025年第一批入库科技型中小企业名单 河南省2025年第二批入库科技型中小企业名单