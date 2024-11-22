洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
张玉杰专题督导推进安置房建设工作
来源: 洛阳网 2025.08.31 17:14
压紧压实责任锚定节点攻坚
确保征迁群众早日入住新居
张玉杰专题督导推进安置房建设工作

　　8月30日，市长张玉杰深入洛龙区、涧西区，专题督导推进安置房建设工作。

　　今年以来，我市在全市范围内开展安置房建设大攻坚专项行动，聚焦征迁安置进展缓慢项目，紧盯项目建设难点堵点问题，强化市级统筹，压实属地责任，创新思路举措，精准破题攻坚，推动一批安置房建设项目建成交付。

　　张玉杰到洛龙区的洛钢片区、李屯、东西霍屯、小作安置房和涧西区的苗湾二期安置房等项目一线，实地察看工程建设进度，听取资金筹措、施工组织、要素保障、配套设施建设等情况，了解当前存在的突出问题，现场研究解决办法，逐一明确下步推进举措和交付时间节点。

　　张玉杰指出，安置房建设是落实中央和省、市部署要求的政治任务，也是关乎人民群众安居乐业的民生工程、民心工程。各级各相关部门要进一步提高思想认识，紧盯征迁安置这一群众急难愁盼，切实增强“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，全力以赴跑出安置房建设“加速度”，确保项目早建成、群众早回迁。要用足用好政策机遇，坚持主要领导亲自抓，专班推进、部门联动、精准对接，主动探索破解瓶颈问题路径，积极争取政策金融支持，加快各类手续联动办理，确保各环节无缝衔接、高效推进。要抢抓施工有利时机，紧盯目标任务，紧扣时间节点，科学编制施工进度计划，实时跟踪项目建设进展，倒排工期、挂图作战，形成“以日保周、以周保月、以月保交付”的攻坚态势。要牢固树立精品意识，强化责任督导考核，严把项目质量关、安全关，严格执行建设规范和标准，统筹推进水电气暖、教育医疗、社区服务、绿化景观等配套设施建设，提升安置房宜居水平和群众生活便利度。要积极争取群众支持，健全群众意见收集、诉求办理、权益保障等渠道，及时向群众通报安置政策、建设进度，推动安置房建设提速提效，确保社会大局和谐稳定。(洛报融媒记者 郭旭光)

　　
[ 责任编辑：马佳佳 ]
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
