洛龙区开展青年职工七夕交友联谊活动

8月29日七夕节当晚，洛龙区总工会举办“青春洛龙·会聚良缘”青年职工七夕交友联谊活动，来自辖区内各行政事业单位、企业青年职工以及新业态青年劳动者等百余名单身青年通过剧本游戏等趣味环节互动交友，共度七夕佳节。

此次活动聚焦青年职工喜好需求，创新以剧本游戏开展，设置影视剧截图猜台词、听歌猜剧名、模拟开盲盒、创意合影等环节，由小组合作进行，在沉浸式体验娱乐中带动现场青年互动交友，帮助青年在短时间内认识更多异性，助力青年职工觅得良缘。现场还设置自由交流环节，互生好感的青年可以进一步对话交流。最终，5对嘉宾在温馨氛围中成功牵手并收获了牵手礼。

洛龙区总工会有关负责人表示，此次活动为各行各业青年搭建起了交流互动的平台，丰富了单身青年职工业余生活，满足青年婚恋交友需求，帮助青年职工人才扎根洛阳、安居洛龙。下一步，将持续探索婚恋服务新模式，持续为广大单身青年职工搭建沟通交流平台、拓宽交友渠道，切实帮助解决单身青年职工婚恋问题，助力建设青年友好型城市。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图)