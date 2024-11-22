洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳赴泰国推介并达成2个意向签约
来源: 洛阳网 2025.08.30 23:51
　　28日，中国(河南)——泰国经贸合作推介会在泰国举办。洛报融媒记者29日从洛阳市商务局获悉，洛阳在会上作了市情及优势产业专题推介，并现场达成2个意向签约。

　　此次现场达成的两项意向签约分别为：洛阳华晟供应链管理有限公司与泰国富酷可公司就农副产品进口达成的贸易协议，以及洛阳龙合公司与泰国卉爱公司签署的战略合作协议。推介会现场，洛阳围绕交通区位优势、特色文旅资源、各类商业业态以及经贸消费情况进行介绍，特别是对洛阳市“四新一装备”风口产业作了系统介绍，为深化两地产业合作探寻新机遇。

　　近年，依托泰国中华总商会和正大集团的桥梁作用，洛阳与泰国共同举办了“中泰一家亲”文化艺术交流展演、榴莲狂欢节等特色文化交流活动。洛阳的国家级高新技术企业建龙微纳、信成机械等企业已在泰国开展产业布局，进一步推动双方务实合作。

　　今年正值中泰建交50周年。下一步，洛阳将继续举办形式多样的交流活动，持续拓展洛阳与泰国在文化旅游、产业创新、经贸往来等领域的合作空间，共同绘就两地交流共进的新画卷。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 麻耀东 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
