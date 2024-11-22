今年洛阳将建设20个“美好家园”小区

记者从8月29日召开的洛阳市“美好家园”住宅小区典型案例观摩交流会上获悉，今年，洛阳将建设20个“美好家园”小区，切实提升物业服务质量水平。

活动中，观摩团先后走访中弘中央广场等在物业管理服务方面表现突出的住宅小区。这些小区在规范物业服务履约、透明化管理业主公共收益、提升基础服务质量等方面成效显著。

“以前我们小区在公共收益这块儿确实不透明，业主们意见很大，此次我们看到了差距，也学到了方法。”一位参与观摩的物业公司负责人表示，将对照先进小区经验，全面梳理自身问题，特别是在履约尽责和公共收益管理方面存在的问题，立即开展整改，给业主一个明白账、放心账。