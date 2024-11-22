施工断行！事关开元大道西延工程

8月29日，“洛阳交警”微信公众号发布公告称，洛龙区开元大道西延(宜阳界～马窑路)段将于2025年9月1日起围挡施工。

关于开元大道西延(宜阳界～马窑路)建设工程施工道路断行公告 根据现场施工需求，我市洛龙区开元大道西延(宜阳界～马窑路)段将于2025年9月1日起围挡施工，为确保工程顺利实施及过往车辆、行人安全，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下： 1.围挡时间及区间 (一)围挡时间 2025年9月1日(00时)至2025年12月31日(00时)。 (二)围挡区间 开元大道西路与马窑路交叉口向西沿安虎线至宜阳界。 2.交通变化情况及绕行方案 (一)交通变化情况 开元大道西路与马窑路交叉口向西沿安虎线至宜阳界禁止通行。 (二)车辆绕行线路 ①通行开元大道往西至宜阳行驶的车辆，可通过开元西路→火炬大道→洛宜快速通道→宜阳。 ②由宜阳安虎线路向东至开元大道行驶的车辆，可通过安虎线路→锦业一路→洛宜快速通道→洛龙区。 ③马窑路至贠庄路施工段道路南侧沿线设置临时便道，以满足附近村民日常车辆出行。道路南侧沿线住户向西可通过贠庄路→锦业一路→绕行至安虎线路。 (三)本次封闭施工结束后，即恢复道路通行。 3.温馨提示 过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。 特此公告 洛阳市住房和城乡建设局 洛阳市公安局交通管理支队 2025年8月29日