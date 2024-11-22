洛阳开展2025年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动

昨日是第22个全国测绘法宣传日。我市开展2025年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，以“规范使用地图，一点都不能错”为主题，大力宣传新时代新征程测绘地理信息事业在支撑高质量发展方面取得的新进展新成效。
昨日是第22个全国测绘法宣传日。我市开展2025年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，以“规范使用地图，一点都不能错”为主题，大力宣传新时代新征程测绘地理信息事业在支撑高质量发展方面取得的新进展新成效。
昨日是第22个全国测绘法宣传日。我市开展2025年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，以“规范使用地图，一点都不能错”为主题，大力宣传新时代新征程测绘地理信息事业在支撑高质量发展方面取得的新进展新成效。
活动现场设置了宣传海报,发放洛阳交通旅游图，通过展示测绘新技术、新装备，向群众宣传测绘地理信息法律法规，进一步普及国家版图知识，加强群众辨别“问题地图”的能力，营造自觉维护国家版图尊严与国家主权和领土完整、抵制“问题地图”的社会氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605