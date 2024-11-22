洛阳开展2025年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动

昨日是第22个全国测绘法宣传日。我市开展2025年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，以“规范使用地图，一点都不能错”为主题，大力宣传新时代新征程测绘地理信息事业在支撑高质量发展方面取得的新进展新成效。

昨日是第22个全国测绘法宣传日。我市开展2025年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，以“规范使用地图，一点都不能错”为主题，大力宣传新时代新征程测绘地理信息事业在支撑高质量发展方面取得的新进展新成效。

活动现场设置了宣传海报,发放洛阳交通旅游图，通过展示测绘新技术、新装备，向群众宣传测绘地理信息法律法规，进一步普及国家版图知识，加强群众辨别“问题地图”的能力，营造自觉维护国家版图尊严与国家主权和领土完整、抵制“问题地图”的社会氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)