洛阳举办纪念抗战胜利80周年篆刻作品展

昨日上午，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年篆刻作品展在洛阳市图书馆开展。

本次展览以“抗战岁月，历史记忆”为主题，精心整理80个核心词条，涵盖历史事件、英雄人物、民族精神、战略战术、国际合作、重要成果、文化抗战、战后影响等八大类别，通过篆刻艺术生动再现抗战历史，弘扬民族精神，传递爱国情怀。

展览以80方篆刻作品为窗口，将14年抗战的烽火岁月与无数英烈的赤子之心，凝聚于方寸之间，让历史的记忆在刀锋与墨韵中生生不息、代代相传。

该展览为书香河南第四届全民阅读大会洛阳分会场活动之一，将持续至10月31日。展览结束后，所有篆刻作品原石将由洛阳市图书馆永久收藏。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍）