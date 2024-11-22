洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

栾川县王府沟村：青山绿水间 “旅”结同心圆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.30 08:40
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
王府沟村民宿

　　“求助！我家满房了，有两位游客还没找到住处！”

　　“我家还剩两间房，可以安排。”

　　这段对话，出现在栾川县狮子庙镇王府沟村旅游从业者协会微信群里。两名农家宾馆经营者快速协调，不到五分钟，游客的住宿难题顺利解决。彼此之间虽是竞争关系，却默契得像一家——在如今的王府沟村，这是再平常不过的场景。

　　这一转变，源于该村党支部依托旅游从业者协会推动基层治理的创新实践。王府沟村党支部书记姜春青介绍，成立该协会是为了对旅游经营主体统一规范管理，以更高品质的服务迎接游客，推动乡村旅游可持续发展。

　　王府沟村依托生态优势发展乡村旅游，早年因缺乏规范管理，一度陷入无序竞争困境。“以前旺季，村口抢客吵得面红耳赤；到了淡季，大量床位空置。还有人压价揽客，扰乱市场。”该村一农家宾馆老板王大叔回忆道。

　　转变发生在去年。在该村党支部牵头下，王府沟村旅游从业者协会正式成立，对全村68家民宿及农家宾馆实施统一管理，从客房标准到餐饮定价，全部纳入规范化轨道。

　　为此，该村党支部多次组织商户召开会议，推动“共赢优于独赢”的发展理念深入人心。王大叔说，遇到满房，大家会通过协会微信群，实现实时匹配房源与客需，让游客不再拖着行李挨家找房，推动“游客找房”转向“为商户引客”。

　　“我们不仅要让游客住得下，更要住得好、吃得安。”协会有关负责人表示。协会制定了清晰的收费标准：民宿按星级和装修水平定价，菜品明码标价、全村统一，杜绝“看人报价”，真正让游客感受到“宾至如归”。

　　数据印证了成效：协会成立一年来，商户年户均增收15万元，游客投诉率下降95%，复游率提高至75%。

　　“入会后，我不用再为客源而发愁，可以把心思都用到服务提升上。”该村民宿老板姜平军说，“从前各干各的，现在全村是一家人。抱团取暖，路才越走越宽。”

　　青山依旧，绿水长流。王府沟村用共建共治、互利共赢的实践，将“绿水青山”真正转化为老百姓的“金山银山”，也为乡村振兴写下了生动注脚。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直...
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳两家企业上榜2025中国民营企...
  • 洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促...
  • 老城区推出“汉服促消费六大优惠...
  • 快讯！洛阳市工会第十六次代表大...
  • 加强地下管网改造！洛阳将实施城...
  • 甜蜜七夕！洛阳1300对新人喜领结婚证
  • 赵保大众图书馆 精神食粮传薪火
  • 豫西老太婆剧团 烽火年代“唱”救亡
  • 快讯！安颖芳当选新一届洛阳市总...
  • 市委国土空间规划委员会2025年第...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605