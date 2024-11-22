栾川县王府沟村：青山绿水间 “旅”结同心圆

“求助！我家满房了，有两位游客还没找到住处！”“我家还剩两间房，可以安排。”这段对话，出现在栾川县狮子庙镇王府沟村旅游从业者协会微信群里。两名农家宾馆经营者快速协调，不到五分钟，游客的住宿难题顺利解决。彼此之间虽是竞争关系，却默契得像一家——在如今的王府沟村，这是再平常不过的场景。

这一转变，源于该村党支部依托旅游从业者协会推动基层治理的创新实践。王府沟村党支部书记姜春青介绍，成立该协会是为了对旅游经营主体统一规范管理，以更高品质的服务迎接游客，推动乡村旅游可持续发展。

王府沟村依托生态优势发展乡村旅游，早年因缺乏规范管理，一度陷入无序竞争困境。“以前旺季，村口抢客吵得面红耳赤；到了淡季，大量床位空置。还有人压价揽客，扰乱市场。”该村一农家宾馆老板王大叔回忆道。

转变发生在去年。在该村党支部牵头下，王府沟村旅游从业者协会正式成立，对全村68家民宿及农家宾馆实施统一管理，从客房标准到餐饮定价，全部纳入规范化轨道。

为此，该村党支部多次组织商户召开会议，推动“共赢优于独赢”的发展理念深入人心。王大叔说，遇到满房，大家会通过协会微信群，实现实时匹配房源与客需，让游客不再拖着行李挨家找房，推动“游客找房”转向“为商户引客”。

“我们不仅要让游客住得下，更要住得好、吃得安。”协会有关负责人表示。协会制定了清晰的收费标准：民宿按星级和装修水平定价，菜品明码标价、全村统一，杜绝“看人报价”，真正让游客感受到“宾至如归”。

数据印证了成效：协会成立一年来，商户年户均增收15万元，游客投诉率下降95%，复游率提高至75%。

“入会后，我不用再为客源而发愁，可以把心思都用到服务提升上。”该村民宿老板姜平军说，“从前各干各的，现在全村是一家人。抱团取暖，路才越走越宽。”

青山依旧，绿水长流。王府沟村用共建共治、互利共赢的实践，将“绿水青山”真正转化为老百姓的“金山银山”，也为乡村振兴写下了生动注脚。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 文/图）