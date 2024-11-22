洛阳聚焦高效能治理主题开展政协双月协商座谈

在28日召开的市委政协工作会议上，聚焦“积极探索高效能治理新路径，不断提升社会治理现代化水平”这一主题，市政协开展双月协商座谈。

与会市领导和政协委员、智库专家、乡镇(社区)工作人员、“三新”组织成员、群众代表等面对面互动协商交流，市委相关部委、市直相关委局一一回应，进一步统一思想、凝聚共识，助推党建引领高效能治理工作取得更大成效。

强化党建引领 建强基层治理网格

近年，我市聚焦党建引领基层高效能治理，积极推行“党建+网格+大数据”模式，持续创新思路举措，不断提升基层治理水平。

“在实际工作中，我们遇到了一些瓶颈问题，存在网格治理团队潜在效能未充分发挥、多元力量参与网格管理服务后劲乏力等问题。”涧西区重庆路街道二社区党委书记、居委会主任李亚娟建议，要明确相关职能部门下沉网格的工作职责、具体要求，并赋予网格长一定权限，对职能部门参与响应质量进行“背对背”打分。同时，要从市级层面加大对表现优秀的网格长、网格员的宣传推广力度，不断提升其社会认同感与职业荣誉感。

嵩县饭坡镇党委书记赵信建议，要建强乡镇治理网格。建议市、县层面加强顶层设计，探索建立“一个网格”“一套班子”“一个平台”的高效能运行体系。要聚焦防汛抗旱、医疗、教育等民生事项，制定标准化协同流程，确保群众复合诉求高效响应。要推行“网格+积分”管理，群众通过认领任务积累积分，可兑换生活服务，并给予其荣誉与物质奖励，激发其参与积极性。