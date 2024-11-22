洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协召开党组（扩大）会议和主席会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.30 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议和主席会议。

　　会议传达学习习近平总书记在7月30日中共中央政治局会议上的重要讲话精神、7月23日党外人士座谈会上的重要讲话精神及近期重要指示精神，传达学习近期全国、省、市有关会议精神，听取市政协深入贯彻中央八项规定精神学习教育有关情况汇报，审议《2025年全市政协系统“委员活动日”工作方案》。

　　孙延文强调，要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，充分发挥政协职能作用，围绕中心、服务大局，深入调研、积极建言，广泛凝聚共识，推动党中央决策部署和省委、市委部署要求落到实处、见到实效。要在服务中心大局上更好献计出力，充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，聚焦全市发展大事要事深化研究，深入界别群众察民情、听民声、汇民智，提出更有针对性、创造性、可操作性的对策建议，为市委科学决策提供有力支持。要在深化协商上更好创新举措，紧紧围绕发展所需、部门所急、民心所向，用好三大协商平台和五大履职品牌，进一步丰富协商内容形式、拓展协商广度深度，持续健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，为现代化洛阳建设广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。要在提案办理上更好凝聚合力，强化统筹协调，推动各方加强联系沟通，形成加强和改进提案工作的合力，切实把提案中的合理化建议转化为具体的政策措施和工作举措，做到提案办一件、协商深一层、共识增一分、工作进一步。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直...
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳两家企业上榜2025中国民营企...
  • 洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促...
  • 老城区推出“汉服促消费六大优惠...
  • 快讯！洛阳市工会第十六次代表大...
  • 加强地下管网改造！洛阳将实施城...
  • 甜蜜七夕！洛阳1300对新人喜领结婚证
  • 赵保大众图书馆 精神食粮传薪火
  • 豫西老太婆剧团 烽火年代“唱”救亡
  • 快讯！安颖芳当选新一届洛阳市总...
  • 市委国土空间规划委员会2025年第...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605