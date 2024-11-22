市政协召开党组（扩大）会议和主席会议

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议和主席会议。

会议传达学习习近平总书记在7月30日中共中央政治局会议上的重要讲话精神、7月23日党外人士座谈会上的重要讲话精神及近期重要指示精神，传达学习近期全国、省、市有关会议精神，听取市政协深入贯彻中央八项规定精神学习教育有关情况汇报，审议《2025年全市政协系统“委员活动日”工作方案》。

孙延文强调，要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，充分发挥政协职能作用，围绕中心、服务大局，深入调研、积极建言，广泛凝聚共识，推动党中央决策部署和省委、市委部署要求落到实处、见到实效。要在服务中心大局上更好献计出力，充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，聚焦全市发展大事要事深化研究，深入界别群众察民情、听民声、汇民智，提出更有针对性、创造性、可操作性的对策建议，为市委科学决策提供有力支持。要在深化协商上更好创新举措，紧紧围绕发展所需、部门所急、民心所向，用好三大协商平台和五大履职品牌，进一步丰富协商内容形式、拓展协商广度深度，持续健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，为现代化洛阳建设广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。要在提案办理上更好凝聚合力，强化统筹协调，推动各方加强联系沟通，形成加强和改进提案工作的合力，切实把提案中的合理化建议转化为具体的政策措施和工作举措，做到提案办一件、协商深一层、共识增一分、工作进一步。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)