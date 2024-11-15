“龙门自在音乐会”激情开演

洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
　　8月29日晚18时30分，“龙门自在音乐会”在龙门古街前广场激情开演。本次活动将持续至10月20日，采取“线上直播+线下互动”形式同步进行，为广大游客送去视听盛宴。

　　活动当天恰逢中国传统七夕节，夜色美好，歌声悠扬，让浪漫变得触手可及。

　　“姑娘/公子，今日七夕遇良缘，这红绳您收着，愿您往后岁岁有牵挂，年年有相伴……”“月老”向现场游客发放“姻缘线”，吸引了大量游客前来领取。随后，“K歌互动”“情歌接龙”“默契挑战”等趣味环节轮番上演，将现场气氛推向高潮。

　　“我喜欢中国文化，也喜欢龙门。”来自巴基斯坦的游客阿什拉夫哼唱起了一首中国传统民歌《茉莉花》，赢得了现场游客雷鸣般的掌声。演唱结束后，他通过直播镜头向远在巴基斯坦的家人送上七夕祝福：“在这个中国的传统情人节，虽然我们相隔千里，但我的心永远与你们在一起。我爱你们。”这段跨越国界的真情告白，不仅感动了现场观众，也通过直播平台传递给了无数在线观看的网友。

　　据活动主办方洛阳龙门旅游集团相关负责人介绍，龙门自在音乐会是龙门旅游集团继“龙门市集”之后，打造的第二个“龙门系列IP”，借助龙门古街前广场这一文化空间，以“线上直播+线下互动”音乐会形式，让更多的普通人在这里“被看见”“被听见”，用音乐搭建起情感连接的桥梁。

　　未来，龙门旅游集团将持续为洛阳的城市文化和国际影响力注入源源不断的新生力量，致力于将“龙门系列IP”打造为古都闪亮的文化新名片之一，不断书写着温暖而富有感染力的龙门故事。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 章杰 文/图)
