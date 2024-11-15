洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委国土空间规划委员会2025年第四次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.29 21:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

市委国土空间规划委员会2025年第四次会议召开
江凌主持 张玉杰参加

　　8月29日，市委国土空间规划委员会2025年第四次会议召开。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

　　会议深入学习贯彻中央城市工作会议精神，强调市委国土空间规划委员会委员要认真学习领会习近平总书记关于城市工作的重要论述特别是总书记在中央城市工作会议上的重要讲话精神，树牢以人民为中心的发展思想，深刻把握党中央关于城市发展阶段性特征的重大判断，更加注重城市增长动力的转换、城市历史文化的传承，更好地把城市规划建设和城市有效治理结合起来，扎实推动城市内涵式发展，着力建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

　　会议审议了《古城快速路三川大道立交、古城快速路下穿关林火车站方案》。按照计划，古城快速路主线将下穿关林火车站，并在三川大道交会处设置互通立交，更快捷连通二广高速关林站。会议指出，优化实施古城快速路三川大道立交、古城快速路下穿关林火车站工程，对完善城市快速路网体系、实现高快有效衔接、提高节点交通转换效率具有重要意义。要立足解决群众反映突出的城市交通组织难点堵点，强化系统思维，深入研究工作，科学比选方案，持续推进高快衔接改造，加快构建互联互通、便捷高效的现代化综合立体交通体系。

　　会议审议了《城市阳台周边交通组织方案》。会议指出，城市阳台是重要的城市公共聚合空间。要充分认识优化交通组织对城市阳台片区发展的重要意义，进一步强化系统思维，统筹工程性措施和非工程性措施，扎实做好九都路下穿城市阳台段、丽春东路断头路打通、御博路和七一路“微改造”提升等工作，进一步理顺交通秩序，提升通行效率，优化沿线景观，更好发挥城市阳台聚合功能。

　　会议审议了《滨河北路改造提升方案》。会议强调，要坚持“微改造”理念，全线按照双向4车道标准对滨河北路火炬大道至三川大道段进行快捷化改造提升，沿线结合交通需求尽最大可能减少红绿灯，通过设置鱼肚掉头车道满足转向需求，因地制宜优化竖向断面结构，优化重点区域设计方案，充分考虑城市阳台等重要节点到达类的交通需求，全面提升滨河北路通行效率。要统筹谋划实施玄武门大街、滨河北路等快捷化改造，有效分担九都路压力，进一步提升洛北地区东西向交通通达性。

　　张玉杰、陈功、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直...
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳两家企业上榜2025中国民营企...
  • 洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促...
  • 老城区推出“汉服促消费六大优惠...
  • 快讯！洛阳市工会第十六次代表大...
  • 加强地下管网改造！洛阳将实施城...
  • 赵保大众图书馆 精神食粮传薪火
  • 豫西老太婆剧团 烽火年代“唱”救亡
  • 甜蜜七夕！洛阳1300对新人喜领结婚证
  • 洛阳市公安局：非法营运的电动三...
  • 洛阳市工会第十六次代表大会开幕
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605