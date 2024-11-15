洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市工会第十六次代表大会闭幕
王森出席闭幕式

　　29日下午，在圆满完成各项议程后，洛阳市工会第十六次代表大会胜利闭幕。

　　市委副书记、政法委书记王森，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳，市政协副主席张汉智出席闭幕式。

　　大会宣布洛阳市总工会第十六届委员会和经费审查委员会名单。安颖芳当选洛阳市总工会第十六届委员会主席。

　　大会通过了《关于洛阳市总工会第十五届委员会报告的决议》《关于洛阳市总工会第十五届委员会财务工作报告的决议》《关于洛阳市总工会第十五届委员会经费审查委员会工作报告的决议》。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 蒋颖颖)
