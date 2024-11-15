洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
快讯！安颖芳当选新一届洛阳市总工会主席
2025.08.29
　　8月29日下午，在圆满完成各项议程后，洛阳市工会第十六次代表大会闭幕。大会选举安颖芳为新一届洛阳市总工会主席。

　　洛阳市总工会第十六届委员会主席、常务副主席、副主席、常务委员会委员名单

　　主席：安颖芳(女)

　　常务副主席：李强

　　副主席：

　　贾锁文 寇兴禹 裴江涛 赵鹏辉(女) 郑波(挂职)

　　赵胜利(兼职) 陈海燕(女，兼职) 邢京龙(回族，兼职)

　　张景(兼职) 陈君璇(女，兼职)

　　常务委员会委员：(按姓氏笔画排列)

　　丁树志 马江船 王亦墨 王宇杰

　　王军 王国军 王新奇 吉炳奇

　　吴亚璞 杨维艳(女) 郭俊惠(女) 崔清孝

　　梁慧(女)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 蒋颖颖）
洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 蒋颖颖
返回洛阳网首页>>
    		•
