加强地下管网改造！洛阳将实施城市风险化解攻坚工程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.29 20:21
　　29日，洛阳一场阵雨过后，定鼎门街与开元大道交叉口的积水很快退去、路面干净清爽。相比数月前雨后积水蔓延、行人不得不踮脚绕行的场面，如今的改变令人欣喜。“现在雨一停，水就排得特别快，路面也干净多了。”家住附近的居民张先生深有感触。

　　这一转变，源于洛阳市近期完工的定鼎门街(开元大道至关林路)雨污分流改造工程。该工程的实施显著提升了排水效率，也让周边市民的生活更加便利。

　　排水管网是城市的“生命线”，关乎民生福祉与城市安全。近年来，洛阳市相继完成凯旋路(定鼎路至王城大道)、定鼎门街(开元大道至关林路)、玄武门大街(金谷园至解放路段)等多条道路的雨污分流改造工程，逐步推动城市排水系统实现结构优化、效能提升。

　　日前召开的洛阳市城市提质工作会议明确，要突出城市更新重点，实施城市风险化解攻坚工程，通过加强地下管网改造，推进安置房建设，不断提升城市承载力和安全韧性，努力建设更高水平的宜居城市。

　　聚焦地下管网改造，洛阳市将全力推进中心城区30年以上破损管网更新改造，分年度分区域实施57个改造项目，确保2027年底前所有项目建成投用；尽快完成老旧管网、雨污分流改造及混接错接整治；加快实现全市3390公里排水管网检测全覆盖，实现中心城区排水管网一体化养护运维。

　　为保障相关改造项目顺利推进，洛阳市国晟集团正着力推动新水务集团整合工作，通过市场化运作、多元化筹资，为管网建设改造提供坚实资金保障，形成“并购—融资—建设—运营—收益”的良性循环。

　　近日，走进东西霍屯二期安置房项目现场，只见房屋装饰装修与小区绿化工程基本完成，施工人员正在进行最后的收尾工作，全力保障项目按期交付。

　　按照洛阳市委市政府部署，洛阳市将2025年作为安置房项目建设攻坚年，聚焦征迁安置进展缓慢项目，细化目标任务、完善工作举措、明确时间节点，在全市范围内开展安置房建设大攻坚专项行动。

　　今年以来，全市多个安置房项目进展顺利。瀍河区帽郭社区安置房一期项目已有4栋楼实现封顶，目前正进行二次结构施工。项目建成后，将切实解决472户安置居民的住房需求。老城区营庄安置房项目13栋住宅楼主体及二次结构已全部完工，正在进行室内抹灰等作业。该项目总占地143.85亩，计划建设安置房1600余套，并配套幼儿园、社区服务中心和商铺等设施。

　　聚焦安置房建设，洛阳市将严格落实“专班专人专责”和“日研判、周调度、月分析”工作机制，聚焦资金、手续等瓶颈症结，加大要素保障力度，着力打通项目建设中的难点堵点。年底前东西霍屯二期、苗湾二期等19个项目、2.2万套计划投用交付。

　　随着城市地下管网持续完善、安置房建设加速推进，一系列民生工程正扎实落地。未来，洛阳百姓的生活将更加安心、舒心，一个更加宜居、更有韧性、更现代化的洛阳已然可期。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
