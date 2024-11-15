洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市工会第十六次代表大会开幕
洛阳市工会第十六次代表大会开幕
2025.08.29 20:21
江凌、李拴成、张玉杰、李保国、孙延文、王森出席

　　29日上午，洛阳市工会第十六次代表大会开幕。

　　市委书记江凌，省总工会党组书记、常务副主席李拴成，市委副书记、市长张玉杰，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文，市委副书记、政法委书记王森出席开幕式。

　　上午9时，大会开始。全体起立，奏唱国歌。

　　李拴成代表省总工会向大会的召开表示热烈祝贺，向洛阳市广大职工、劳动模范和工会工作者致以诚挚问候，对洛阳市工会十五大以来取得的成绩给予充分肯定。他强调，洛阳市各级工会要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢牢把握工会工作正确政治方向；组织动员广大职工建功立业创新创造，充分发挥工人阶级现代化洛阳建设主力军作用；认真履行维权服务基本职责，努力实现好、维护好、发展好职工群众根本利益；锲而不舍深化工会改革和建设，不断提升工会组织引领力、组织力、服务力，团结带领全市广大职工和工会工作者，踔厉奋发、埋头苦干，为开创现代化洛阳建设新局面、奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出新的更大贡献。

　　王森代表市委市政府向大会召开表示祝贺，向全市广大职工和各级工会工作者致以诚挚问候。他指出，希望全市广大职工认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，把推动产业发展作为主责主业，积极参与社会治理，全面提升能力本领，为现代化洛阳建设贡献更多智慧和力量。全市各级工会要坚持以职工为中心，始终坚持正确政治方向，用心用情服务广大职工，持续深化工会改革和建设，推动工会工作不断迈上新台阶。各级党委政府要持续加强和改进对工会工作的领导，及时研究解决工会工作中遇到的困难和问题，选优配强工会领导班子，为工会履行职责、发挥作用提供有力保障。

　　市领导王军、祁建峰、张敬华、潘开名、韩治群、徐超文、陈功、陈彦波、安颖芳、王国辉出席开幕式。市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳代表市总工会第十五届委员会作报告。洛阳军分区大校政委陈彦波代表驻洛部队致贺词，团市委代表人民团体致贺词。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 蒋颖颖)
[ 责任编辑：崔利利 ]
