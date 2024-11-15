未来一周洛阳降水频繁 需防范强对流天气

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压摆动和低槽东移的共同影响，我市多阵雨、雷阵雨天气。

具体预报： 今天夜里：多云，部分地区有阵雨、雷阵雨。 30日(周六)：多云到阴天，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温21℃～30℃。 31日(周日)：多云到晴天，气温20℃～30℃。 9月1日(周一)：晴天到多云，气温19℃～31℃。 9月2日(周二)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温19℃～32℃。 9月3日(周三)：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温19℃～27℃。 9月4日(周四)：多云间阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温19℃～26℃。 9月5日(周五)：多云间阴天，局部有阵雨、雷阵雨，气温20℃～29℃。⑥