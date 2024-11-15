二里头夏都遗址博物馆恢复周一闭馆

刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，自2025年9月1日(周一)起，二里头夏都遗址博物馆将恢复周一例行闭馆的安排。

刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，自2025年9月1日(周一)起，二里头夏都遗址博物馆将恢复周一例行闭馆的安排。开放时间为每周二至周日9：00-17：00(16：30停止入场)，周一正常闭馆。游客可提前在"二里头夏都遗址博物馆"微信公众号(散客)、二里头夏都遗址博物馆官网(团队)上预约参观。⑥