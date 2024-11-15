二里头夏都遗址博物馆恢复周一闭馆

刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，自2025年9月1日(周一)起，二里头夏都遗址博物馆将恢复周一例行闭馆的安排。
刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，自2025年9月1日(周一)起，二里头夏都遗址博物馆将恢复周一例行闭馆的安排。
刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，自2025年9月1日(周一)起，二里头夏都遗址博物馆将恢复周一例行闭馆的安排。
开放时间为每周二至周日9：00-17：00(16：30停止入场)，周一正常闭馆。游客可提前在“二里头夏都遗址博物馆”微信公众号(散客)、二里头夏都遗址博物馆官网(团队)上预约参观。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605