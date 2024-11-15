洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
甜蜜七夕！洛阳1300对新人喜领结婚证
2025.08.29
　　“七夕是个值得纪念的日子，我们特意选择这一天申领结婚证，并参加集体颁证活动。”29日上午，家住洛阳市西工区的王炫玏(lè)和武冰倩在西工区民政局婚姻登记处喜领结婚证。

　　七夕节被称为中国的“情人节”，洛阳市各县区婚姻登记处迎来结婚登记高峰。为了满足新人在这一特殊日子的登记需求，洛阳市各婚姻登记处提前谋划，为新人预约办理结婚登记。洛阳市民政局统计数据显示，截至29日18时，全市当日共办理结婚登记1300对，与去年七夕当天的889对相比，结婚登记人数明显上升。

　　当日，西工区民政局携手区文明办，区团委、区妇联、区总工会举办了“让爱回家”——“七夕情缘 婚俗新风”集体颁证活动，为18对新人集体颁发结婚证。

　　活动现场，全国最美家庭代表张素霞、全国文明家庭代表付会斌向新人们献上了祝福，叮嘱新人要在婚后做到对爱情的坚守和对家庭责任的担当。洛阳市福彩中心联合民政部门开展“缘定今生 福彩送福”主题活动，为新人送上祝福与好运。

　　在洛阳市西苑公园，涧西区民政局婚姻登记处为七夕专门进行了场景布置，“七夕·爱在西苑前”拱门、鲜花、气球背景墙等，为新人营造浪漫氛围。

　　栾川县民政局携手老君山景区为新人们送上福利，凡8月27日至29日期间，在栾川县民政局婚姻登记处办理结婚登记的全国新人，在七夕节当天双方可各免老君山门票和一级索道票一张。

　　此外，洛阳市各县区在七夕当天联动多个部门开展主题活动，推动移风易俗，弘扬婚俗新风。西工区民政局婚姻登记处开展了婚前辅导微课堂，辅导站的老师们为新人讲解了“男性角色责任”，帮助他们更好地理解婚姻中的责任。多家婚姻登记处开展了由人大代表、最美家庭、金婚夫妻担任颁证嘉宾的集体颁证，引领新人宣读结婚誓言，为领证新人增添婚姻“仪式感”。

