洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“科技副总”入企！郑州大学与洛阳企业签订产学研协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.29 18:08
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，洛阳市大资塑业有限公司与郑州大学签订产学研协议，双方将依托“科技副总”、郑州大学副教授贾晗钰的科研项目，携手深化产学研合作。这也标志着洛阳“科技副总”合作项目再添生力军。

　　把创新落到产业上，关键要打破体制藩篱，让实验室与生产线走得更近、衔接更紧。大资塑业是一家集拉丝、圆织、吊带及附件材料等生产的高新技术企业，产品畅销国内外及东南亚、欧美等全球20多个国家和地区。贾晗钰是郑州大学材料科学与工程学院副教授，曾围绕有机电化学晶体管、离子液体及其凝胶在印刷光电器件的应用取得一系列重要成果。双方专业领域契合、合作前景广阔。

　　根据产学研协议，在前期良好合作的基础上，大资塑业将与郑州大学进一步开展深度合作，就“聚丙烯基材的高强度高通量粘合工艺开发”的技术难题开展联合攻关，共同推进研发经费151万元的技术开发合同落地执行。洛阳也将做好政策落实和企业服务，推动双方技术攻关、成果转化、人才培养等方面的合作落地生根，大力推进新材料产业创新发展，加快形成新质生产力。

　　近年来，洛阳积极选派高校、科研院所的高层次科技人才到企业担任“科技副总”，促进高校、科研院所与企业优势互补、协同创新。截至目前，已有63名“科技副总”活跃于洛阳企业创新一线，为洛阳因地制宜发展新质生产力，加快重塑产业格局提供了人才加持。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直...
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 双向六车道！玄武门大街定鼎大道...
  • 江凌与中原银行党委书记、董事长...
  • 临近开学，洛阳龙门站将开行“学...
  • 洛阳两家企业上榜2025中国民营企...
  • 市委政协工作会议召开
  • 洛阳市十五运会筹备进入冲刺阶段
  • 老城区推出“汉服促消费六大优惠...
  • 洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促...
  • 洛阳全面排查校园食品安全风险隐患
  • 快讯！洛阳市工会第十六次代表大...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605