“科技副总”入企！郑州大学与洛阳企业签订产学研协议

日前，洛阳市大资塑业有限公司与郑州大学签订产学研协议，双方将依托“科技副总”、郑州大学副教授贾晗钰的科研项目，携手深化产学研合作。这也标志着洛阳“科技副总”合作项目再添生力军。

把创新落到产业上，关键要打破体制藩篱，让实验室与生产线走得更近、衔接更紧。大资塑业是一家集拉丝、圆织、吊带及附件材料等生产的高新技术企业，产品畅销国内外及东南亚、欧美等全球20多个国家和地区。贾晗钰是郑州大学材料科学与工程学院副教授，曾围绕有机电化学晶体管、离子液体及其凝胶在印刷光电器件的应用取得一系列重要成果。双方专业领域契合、合作前景广阔。

根据产学研协议，在前期良好合作的基础上，大资塑业将与郑州大学进一步开展深度合作，就“聚丙烯基材的高强度高通量粘合工艺开发”的技术难题开展联合攻关，共同推进研发经费151万元的技术开发合同落地执行。洛阳也将做好政策落实和企业服务，推动双方技术攻关、成果转化、人才培养等方面的合作落地生根，大力推进新材料产业创新发展，加快形成新质生产力。

近年来，洛阳积极选派高校、科研院所的高层次科技人才到企业担任“科技副总”，促进高校、科研院所与企业优势互补、协同创新。截至目前，已有63名“科技副总”活跃于洛阳企业创新一线，为洛阳因地制宜发展新质生产力，加快重塑产业格局提供了人才加持。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图）