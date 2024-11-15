12项成果发布！2025年洛阳市科创成果直通车举办

面对电解铝产能向西部转移趋势，洛阳铝产业如何向高端要动力？置身农机智能化升级浪潮，农机企业如何以“智”破局？
面对电解铝产能向西部转移趋势，洛阳铝产业如何向高端要动力？置身农机智能化升级浪潮，农机企业如何以“智”破局？
面对电解铝产能向西部转移趋势，洛阳铝产业如何向高端要动力？置身农机智能化升级浪潮，农机企业如何以“智”破局？
8月29日，2025年洛阳市科创成果直通车龙门实验室产学研合作专场活动上，龙门实验室现场发布12项前沿科技成果，带来科技赋能制造业转型升级的“龙门方案”。
充分发挥龙门实验室等公共研发平台作用，建好用好龙门实验室，是今年洛阳以强化科技创新为引领、加快推动产业升级的重要抓手。本次活动由洛阳市科技局、龙门实验室等主办，旨在搭建高效、精准的对接平台，促进龙门实验室的科技成果与地方产业转型升级需求深度对接。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605