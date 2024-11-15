12项成果发布！2025年洛阳市科创成果直通车举办

面对电解铝产能向西部转移趋势，洛阳铝产业如何向高端要动力？置身农机智能化升级浪潮，农机企业如何以“智”破局？

8月29日，2025年洛阳市科创成果直通车龙门实验室产学研合作专场活动上，龙门实验室现场发布12项前沿科技成果，带来科技赋能制造业转型升级的“龙门方案”。

充分发挥龙门实验室等公共研发平台作用，建好用好龙门实验室，是今年洛阳以强化科技创新为引领、加快推动产业升级的重要抓手。本次活动由洛阳市科技局、龙门实验室等主办，旨在搭建高效、精准的对接平台，促进龙门实验室的科技成果与地方产业转型升级需求深度对接。