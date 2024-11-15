洛阳市普通话水平等级测试9月6日起报名

昨日，“洛阳市教育局”官微发布消息称，洛阳市测试站计划近期针对社会人员开展普通话水平等级测试工作。

考生可于9月6日—9月8日通过国家普通话水平测试在线报名系统报名，不接受线下报名。网址：https://bm.cltt.org/#/index。

每天报名考试名额有限，预报名考生数达到上限后即关闭当次考试报名。

测试当天考生携带准考证、身份证及其他相关证件到洛阳市普通话水平测试站现场缴费。收费标准：50元/人。

洛阳市教育局普通话水平测试站地址：洛阳市西工区凯旋东路51号院后楼一楼语音测试室。

测试结束一个半月左右可在网上查询成绩。考生查到成绩后可在国家政务服务平台申请邮寄纸质证书。对于不单独申请邮寄的考生，将不再打印纸质证书，可自行下载电子证书。⑥