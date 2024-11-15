洛阳各学校食堂“搬家式大扫除” 看看重点区域有哪些

下周就要开学了。8月29日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，按照相关要求，洛阳各学校食堂、校外供餐单位在开学前要开展搬家式大扫除，守护“开学第一餐”。

当天，洛报融媒记者跟随洛阳市市场监管局对部分学校进行实地走访，看到工作人员正在对食堂的操作间、储存间等区域和设备进行全面打扫和消毒。

孩子们的饮食安全牵动着家长的心。在“搬家式大扫除”中，哪些是需要关注的重点区域？

全面清理库存食品原料

全面检查库房和加工场所内的食品、食品添加剂和食品相关产品，及时清理处置过期、变质等不合格物品并做好登记，防止库存时间久、过期变质的食品原料进入加工环节，尤其是米、面、油等大宗食材以及干蘑菇、木耳、花生等易受潮霉变的食材。

对冰箱、冷柜及冷库内的食物进行大扫除，变质食品禁止使用，丢弃已经打开包装放置时间较长的食品丢弃，同时对设备设施内部进行全面清洗。