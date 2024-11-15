洛阳两家企业上榜2025中国民营企业500强

28日，全国工商联发布“2025中国民营企业500强”榜单，洛阳共有两家企业上榜，分别是洛阳栾川钼业集团股份有限公司和伊电控股集团有限公司。 28日，全国工商联发布“2025中国民营企业500强”榜单，洛阳共有两家企业上榜，分别是洛阳栾川钼业集团股份有限公司和伊电控股集团有限公司。 其中，洛阳钼业以约2130亿元的总营收排名第30位，在河南上榜企业中排名第一；伊电集团以约695亿元的总营收排名第159位。 洛阳钼业主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务，公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商。伊电集团是以铝冶炼、铝加工、发供电为主业，铝用炭素、循环经济、装备制造、贸易、物流为辅业的综合性企业集团。 2025中国民营企业500强是由全国工商联根据上规模民营企业调研数据，按照2024年度营业收入总额排序产生。京东集团居全国民营企业500强榜首，阿里巴巴、恒力集团分列第二、第三。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）