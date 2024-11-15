快讯！洛阳市工会第十六次代表大会开幕

8月29日上午，洛阳市工会第十六次代表大会开幕。

8月29日上午，洛阳市工会第十六次代表大会开幕。

来自洛阳市各行各业的400多名工会十六大代表，承载着全市100多万职工的重托出席大会。

大会议程共有五项：一、审议洛阳市总工会第十五届委员会报告；二、审议洛阳市总工会第十五届委员会财务工作报告；三、审议洛阳市总工会第十五届委员会经费审查委员会工作报告；四、选举洛阳市总工会第十六届委员会；五、选举洛阳市总工会第十六届经费审查委员会。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵）