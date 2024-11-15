洛阳市公安局：非法营运的电动三四轮车 将被喷涂“禁止非法营运”标识

近日，有网友通过洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：洛阳是否可以加大非法营运电动三四轮车的管理力度，并对相关车辆喷涂标识？

洛阳市公安局回复：一是关于此类问题的治理涉及多个环节，其中车辆的营运资质管理权限归属于运管局。非法营运行为的认定、查处等核心环节，需运管局依据相关法律法规牵头开展； 二是一直以来辖区大队针对景点周边三四轮车始终保持严管态势，每天晚上安排值班中队针对三四轮开展专项整治行动。但仅靠交管部门单一力量，难以从根本上解决非法营运问题； 三是辖区大队已借鉴其他城市在查处三四轮车非法营运方面的成功经验，一旦查处到非法营运的三四轮车，一律在车身喷涂"禁止非法营运"标识，以此提醒游客注意，避免乘坐存在安全隐患的非法营运车辆。 后续，我们会联合运管局等相关责任部门，推动问题有效解决。