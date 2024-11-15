洛阳青年驿站七夕海报暖心发布：以爱为笔，绘就古都新气象

七夕佳节之际，洛阳青年驿站推出主题海报，以“爱”为主线，将活力产业、城市烟火与驿站功能有机串联，让更多人读懂青年驿站作为城市服务青年“第一站”的深层价值。
“爱在古都新篇，蓬勃气象振奋人心”勾勒出洛阳引才、育才的优良生态。作为十三朝古都，洛阳既有千年文脉的厚重，亦有新时代的蓬勃朝气——城市建设日新月异，人才政策开放包容。这份“爱”，是青年对城市的美好向往，亦是城市对青年的诚挚邀约。
