洛阳市工会十六大举行预备会议

昨日，洛阳市工会第十六次代表大会预备会议举行。 昨日，洛阳市工会第十六次代表大会预备会议举行。 会议表决通过大会主席团名单(草案)、大会秘书长名单(草案)、大会代表资格审查委员会名单(草案)，还通过了关于确认洛阳市总工会第十五届委员会增补委员的决议(草案)、关于确认洛阳市总工会第十五届经费审查委员会增补委员的决议(草案)。 预备会议通过的洛阳市工会十六大议程(草案)包括：审议并通过洛阳市总工会第十五届委员会报告，审议并通过洛阳市总工会第十五届委员会财务工作报告，审议并通过洛阳市总工会第十五届委员会经费审查委员会工作报告，选举洛阳市总工会第十六届委员会，选举洛阳市总工会第十六届经费审查委员会。 市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳主持会议。 又讯昨日，洛阳市工会第十六次代表大会主席团第一次全体会议召开。会议通过代表资格审查报告(草案)，推选大会主席团常务主席，通过大会副秘书长名单(草案)、大会执行主席名单(草案)、大会日程(草案)。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵)