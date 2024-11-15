聚焦防范重点压紧责任链条 确保安全生产形势持续稳定向好

昨日，我市召开安全生产工作调度会，分析当前安全生产形势，通报全市安全生产情况，深刻剖析问题短板，研究部署重点工作任务。

昨日，我市召开安全生产工作调度会，分析当前安全生产形势，通报全市安全生产情况，深刻剖析问题短板，研究部署重点工作任务。

市委常委、常务副市长潘开名出席会议并讲话。他指出，当前生产经营、项目建设进入“黄金期”，风险隐患交织叠加，安全生产形势复杂严峻。各级各部门要时刻绷紧安全之弦，清醒认识当前安全生产工作的极端重要性，进一步树牢底线思维、极限思维，全力抓好各类风险隐患防控，保障人民群众生命财产安全。要聚焦防范重点，紧盯高危行业领域、重点作业场景，强化矿山、危化、交通、文旅、建筑施工等行业安全监管，深入开展非煤矿山、烟花爆竹等领域“打非治违”，提升有限空间作业安全防护和应急处置能力。要突出标本兼治，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，扎实推进全市安全生产隐患“大排查”行动，重心下移严查实改，举一反三治旧控新，健全完善隐患排查、治理、监管闭环机制，提升本质安全水平。要压紧压实责任，严格落实“三管三必须”等要求，加强值班值守和信息报送，从严从实督导检查，动真碰硬追责问责，确保安全生产形势持续稳定向好。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)