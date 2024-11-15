洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

聚焦防范重点压紧责任链条 确保安全生产形势持续稳定向好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.29 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，我市召开安全生产工作调度会，分析当前安全生产形势，通报全市安全生产情况，深刻剖析问题短板，研究部署重点工作任务。

　　市委常委、常务副市长潘开名出席会议并讲话。他指出，当前生产经营、项目建设进入“黄金期”，风险隐患交织叠加，安全生产形势复杂严峻。各级各部门要时刻绷紧安全之弦，清醒认识当前安全生产工作的极端重要性，进一步树牢底线思维、极限思维，全力抓好各类风险隐患防控，保障人民群众生命财产安全。要聚焦防范重点，紧盯高危行业领域、重点作业场景，强化矿山、危化、交通、文旅、建筑施工等行业安全监管，深入开展非煤矿山、烟花爆竹等领域“打非治违”，提升有限空间作业安全防护和应急处置能力。要突出标本兼治，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，扎实推进全市安全生产隐患“大排查”行动，重心下移严查实改，举一反三治旧控新，健全完善隐患排查、治理、监管闭环机制，提升本质安全水平。要压紧压实责任，严格落实“三管三必须”等要求，加强值班值守和信息报送，从严从实督导检查，动真碰硬追责问责，确保安全生产形势持续稳定向好。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直...
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 双向六车道！玄武门大街定鼎大道...
  • 江凌与中原银行党委书记、董事长...
  • “炸街”摩托深夜扰民 洛阳警方开...
  • 86.71亿元！洛阳矿业巨头利润再创...
  • 每年可带薪休假20天，独生子女护...
  • 临近开学，洛阳龙门站将开行“学...
  • 洛阳市十五运会筹备进入冲刺阶段
  • 超400只！孟津黄河湿地再次迎来世...
  • 市委政协工作会议召开
  • 洛阳市东升三中高新校区提升改造...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605