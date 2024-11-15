洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促克难攻坚造福于民

怎样让更多孩子上公办普通高中？去年以来，我市发现了多少起应保未保、应退未退的低保户？今年我市查处了多少起黑臭水体问题？……
近日，市十六届人大常委会第二十二次会议举行，围绕基础教育阳光招生公平入学、农村低保和残疾人补贴政策落实、黑臭水体恶臭气体整治等进行了会议询问。市人大常委会委员、市人大代表带着代表和群众的呼声与期盼，聚焦难点堵点问题，对市政府相关部门负责同志进行询问。
