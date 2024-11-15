汝阳县小店镇马庄村：用镜头定格“不老的爱情”

“这照片拍得好，俺得好好保存！”27日，汝阳县小店镇马庄村，村民张大妈看着志愿者相机里自己和老伴的合影，笑了起来。张大妈和老伴已经携手走过45个春秋，这也是他们的第一张“正式”合影。

“这照片拍得好，俺得好好保存！”27日，汝阳县小店镇马庄村，村民张大妈看着志愿者相机里自己和老伴的合影，笑了起来。张大妈和老伴已经携手走过45个春秋，这也是他们的第一张“正式”合影。

七夕节临近，汝阳县“乡村文明市集”系列活动在马庄村举行。当天，在马庄村新时代文明实践站内，汝阳县摄影家协会发起了一场“相约七夕甜蜜合影”志愿服务活动，为30余对中老年夫妻补拍结婚照片，用镜头定格他们“不老的爱情”。

“七夕不只是年轻人的节日，老人们的爱情里藏着最朴素的浪漫。”汝阳县摄影家协会有关负责人说，他们希望用镜头把这质朴的感情记录下来，让老人们有一份特别的回忆，也让更多人感受到这份藏在皱纹里的浪漫，弘扬爱情忠贞、家庭和睦的文明理念。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 古晓花 赵志磊 文/图）