27日下午，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委、市委有关会议精神及《河南省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》《河南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》等法规制度。会议研究了2025年度县(区)党委领导支持人大工作考核指标及评分标准、阳光招生公平入学代表流动工作站监督工作情况报告、加强学习型机关建设8项举措、2026年度立法建议项目征集情况报告及人大新闻宣传相关工作。

李保国强调，要深入践行习近平生态文明思想，持之以恒强化为民理念，紧紧围绕群众身边突出生态环境问题，充分发挥人大职能作用，贯彻落实好常委会审议通过的9项涉民生、环保等制度决定，推动黑臭水体、恶臭气体、噪声扰民等问题有效解决，以法治力量守护绿水青山，为建设美丽洛阳贡献人大力量。要认真践行全过程人民民主，健全完善吸纳民意汇集民智工作机制，充分发挥立法联系点、监督联系点、代表工作站、“12345”热线、“有事请扫码”、代表“随手拍”等平台作用，扎实做好民情民意的收集、研判、吸纳、转化、反馈全过程工作，让群众“金点子”成为高质量发展的“金钥匙”。要大力加强县乡人大建设，认真落实中央、省委、市委有关部署和法律法规要求，充分发挥考核“指挥棒”作用，加强党委对人大工作的领导，科学设置考核指标和标准，着力解决县乡人大组织建设、管理体制、人员配备等方面突出问题，推动完善县乡人大管理制度，为打造洛阳制度优势高地夯实坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)