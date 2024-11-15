老城区推出“汉服促消费六大优惠措施”

昨晚，老城区发布“汉服促消费六大优惠措施”，9月1日至12月31日，全国各地到老城区体验汉服的消费者，可享美食折上折、民宿优惠住、交通五折起等福利补贴。

穿汉服品美食享优惠 穿汉服在美食联盟成员单位消费可享"一人穿汉服全桌喝海碧"(每人送一瓶)； 穿汉服品美食享折上折活动，在前期优惠活动的基础上再打九五折； 穿汉服游洛邑古城可享饮品优惠，益禾堂饮品八折，茶叙牡丹亭饮品九折，一花一世界饮品第二杯半价。 ●穿汉服住民宿享优惠 穿汉服住民宿联盟成员单位可享：线下订房享平台价格八五折优惠。非节假日期间可享免费升级房型及延时退房服务。 穿汉服可享汉服联盟成员单位平台妆造价八八折优惠，并可提供民宿内免费卸妆、汉服托管等定制服务。 ●穿汉服乘小交通享优惠 穿汉服乘坐洛悠悠观光车，可享车费五折优惠，随车免费提供多种点心及矿泉水，赠送乘车保险，随车配备应急包。 ●穿汉服游景区享优惠 穿汉服持"天庭潮音"门票(不含赠送门票)可享：报中旅老城分公司旅游团可抵现金20元；线下入住民宿联盟成员单位可抵现金20元；到汉服联盟成员单位线下体验汉服妆造可抵现金20元。 ●穿汉服购物享优惠 穿汉服到老城区镇捣蛋文创店任意门店可免费领取洛邑穿越者证令(身份证卡套)一个，每店每日限1000个； 穿汉服到老城区丹尼斯、大张超市购物可直接享受会员价； 穿汉服到大唐华市梦里隋唐品牌店可免费品尝牡丹白啤，购买牡丹白啤可享七五折优惠。 ●穿汉服娱乐享优惠 穿汉服到新华国际影城、老城电影院等5家电影院看电影，线下购票可享25元观影优惠； 穿汉服到相声新势力、哈哈剧场可享线下门票五折优惠；到九门剧本杀、黑匣子真人密室逃脱可享受5人同行一人免单优惠； 穿汉服到拾叁堂、乐界纯K等5家场所可享赠送啤酒、矿泉水或果盘优惠。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 石智卫）