赵保大众图书馆 精神食粮传薪火
来源: 洛阳网 2025.08.29 08:17
屏阳中学校门遗址

　　在宜阳县赵保镇东赵村有一座大众图书馆，二层歇山顶仿古小楼掩映在田园风光中，外观漂亮，红色气息浓厚。

　　这座图书馆诞生于抗战时期。1938年初，共产党员张剑石回到家乡东赵村复建党组织，开展救亡运动。7月，中共宜阳县委重建，赵保革命形势良好，被誉为“小延安”。

　　为了发展党组织、培养抗日救国人才、推动抗日救亡运动开展，1939年秋，张剑石创办屏阳中学并任校长，宣传抗日思想、培训骨干力量，使赵保成为豫西地区开展抗日救亡运动最活跃的地区之一。

　　屏阳中学开设了大众图书馆，不仅学生阅读方便，群众也可借阅图书。当年，大众图书馆里藏有不少进步书刊，比如一些马列著作、毛泽东的《论持久战》等，都是共产党员黄振东从洛八办背回来的。图书馆还订了《新华日报》《群众》《解放》等进步报刊，为渴望革命真理的青年人提供了精神食粮。许多有志青年在这里汲取力量，走上了革命道路，在抗日战争、解放战争和社会主义建设事业中发挥了重要作用。

　　然而，随着1944年日军入侵豫西，斗争形势愈加严峻，屏阳中学校舍在战乱中被日寇焚毁，大众图书馆也成了残垣断壁，学校被迫停办。

　　筋骨虽断，精神不灭。屏阳中学和大众图书馆依旧在岁月深处闪烁着光芒。1984年，身在外地的老校长张剑石带头捐款捐物，委托张兆功组织老党员集资，号召群众捐书，移址重建了大众图书馆。

　　此后，宜阳县委宣传部、洛阳市图书馆先后捐书，目前重建的大众图书馆藏书达到1.2万册，成为传播信息、科技兴农的窗口。洛阳市图书馆将其纳入我市四级公共图书馆服务网络，为其提供大量图书资源和阅览设施。

　　赵保在革命年代被誉为“红色堡垒”，红色精神传承至今，而诞生于抗日烽火中的大众图书馆也在新时代重新焕发生机，照亮知识之路，为乡村振兴注入强大精神动力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李小平 乔佳利 文/图）
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
