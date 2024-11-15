嵩县白河镇党委副书记钱金国：“雨下得越大，群众越需要咱们！”

“电通了、水通了、路通了……经过1个多月的抢修奋战，村民生产生活已经基本恢复正常。”昨日，嵩县白河镇党委副书记钱金国兴奋地说。

“电通了、水通了、路通了……经过1个多月的抢修奋战，村民生产生活已经基本恢复正常。”昨日，嵩县白河镇党委副书记钱金国兴奋地说。

6月30日至7月2日，白河镇遭遇持续强降雨，河道水位暴涨，多个村庄桥毁路断、停水停电。危难时刻，钱金国连夜奔赴受灾一线，逐户敲门组织群众避险转移，徒步穿越“孤岛”打通救援通道，在防汛救灾一线写下共产党员的担当答卷。

雨夜逆行 2小时转移800余名群众

“上庄坪村的雨越下越大，我得马上赶过去。”

6月30日晚10时30分，接到气象部门的暴雨红色预警，值班的钱金国第一时间联系几个重点村庄，其中上庄坪村的情况最为危急。

上庄坪村是白河的发源地，处于白云山、龙池曼和宝天曼三山环抱之中，居住群众800余人，且多数房屋地处河道弯道，下暴雨时极易遭遇山洪侵袭。

没有迟疑，钱金国带着包村干部马董智，开车就往上庄坪村赶。“雨下得那么大，乡镇干部就是群众的‘主心骨’，我们必须和群众在一起。”

抵达村委会时，河水已漫至路基。钱金国迅速启动应急响应，指派1名村干部值守河道护堰，实时监测水位变化，将8名村干部编入“敲门小组”，通过拉警报、敲铜锣等方式，逐户敲门动员群众转移。

7月1日0时许，上庄坪村的雨量监测显示降水量已接近200毫米，肆虐的洪水已经冲破护堰。

“护堰保不住了，所有人停止手头工作，先转移群众！”钱金国抓起手电筒，踩着没过小腿肚的积水冲向暴雨中。“当时雨下得太大，村民听不到喇叭声、铜锣声，我们就挨家挨户敲门，优先转移老人和孩子，决不能落下一户一人。”他回忆说。

凌晨2时，800余名群众全部安全转移。天刚放亮，钱金国又马不停蹄地巡查灾情，当日手机步数突破3万步，却来不及换上湿透的衣服，甚至连一口热饭都没顾上吃。