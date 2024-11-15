洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县白河镇党委副书记钱金国：“雨下得越大，群众越需要咱们！”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.29 08:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

钱金国(前左)走访群众

　　“电通了、水通了、路通了……经过1个多月的抢修奋战，村民生产生活已经基本恢复正常。”昨日，嵩县白河镇党委副书记钱金国兴奋地说。

　　6月30日至7月2日，白河镇遭遇持续强降雨，河道水位暴涨，多个村庄桥毁路断、停水停电。危难时刻，钱金国连夜奔赴受灾一线，逐户敲门组织群众避险转移，徒步穿越“孤岛”打通救援通道，在防汛救灾一线写下共产党员的担当答卷。

　　雨夜逆行 2小时转移800余名群众

　　“上庄坪村的雨越下越大，我得马上赶过去。”

　　6月30日晚10时30分，接到气象部门的暴雨红色预警，值班的钱金国第一时间联系几个重点村庄，其中上庄坪村的情况最为危急。

　　上庄坪村是白河的发源地，处于白云山、龙池曼和宝天曼三山环抱之中，居住群众800余人，且多数房屋地处河道弯道，下暴雨时极易遭遇山洪侵袭。

　　没有迟疑，钱金国带着包村干部马董智，开车就往上庄坪村赶。“雨下得那么大，乡镇干部就是群众的‘主心骨’，我们必须和群众在一起。”

　　抵达村委会时，河水已漫至路基。钱金国迅速启动应急响应，指派1名村干部值守河道护堰，实时监测水位变化，将8名村干部编入“敲门小组”，通过拉警报、敲铜锣等方式，逐户敲门动员群众转移。

　　7月1日0时许，上庄坪村的雨量监测显示降水量已接近200毫米，肆虐的洪水已经冲破护堰。

　　“护堰保不住了，所有人停止手头工作，先转移群众！”钱金国抓起手电筒，踩着没过小腿肚的积水冲向暴雨中。“当时雨下得太大，村民听不到喇叭声、铜锣声，我们就挨家挨户敲门，优先转移老人和孩子，决不能落下一户一人。”他回忆说。

　　凌晨2时，800余名群众全部安全转移。天刚放亮，钱金国又马不停蹄地巡查灾情，当日手机步数突破3万步，却来不及换上湿透的衣服，甚至连一口热饭都没顾上吃。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直...
    无痛胃肠镜获患者赞誉 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区内镜中心正式启用
        “完全无痛，一觉醒来检查已经完成，连息肉都一并切除了。”8月28日上午，在北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 双向六车道！玄武门大街定鼎大道...
  • 江凌与中原银行党委书记、董事长...
  • “炸街”摩托深夜扰民 洛阳警方开...
  • 86.71亿元！洛阳矿业巨头利润再创...
  • 每年可带薪休假20天，独生子女护...
  • 临近开学，洛阳龙门站将开行“学...
  • 洛阳市十五运会筹备进入冲刺阶段
  • 超400只！孟津黄河湿地再次迎来世...
  • 市委政协工作会议召开
  • 洛阳市东升三中高新校区提升改造...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605