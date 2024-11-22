洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市委政协工作会议召开
来源: 洛阳网 2025.08.28 21:40
江凌讲话 张玉杰主持 李保国、孙延文、王森出席

　　28日，市委政协工作会议召开，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想特别是习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，认真落实省委政协工作会议部署要求，对推动我市政协事业高质量发展进行部署，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为推进现代化洛阳建设汇聚智慧和力量。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、市长张玉杰主持会议，李保国、孙延文、王森出席会议。

　　江凌代表中共洛阳市委向洛阳市政协成立70周年表示祝贺，向为全市政协事业发展作出重要贡献的老领导、老同志，向全市各级政协组织、广大政协委员，向各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和社会各界人士表示感谢。他说，当前和今后一个时期，是加快推进现代化洛阳建设的关键时期。希望全市各级政协组织和广大政协委员紧紧围绕全市发展大局，坚决扛起政协使命担当，进一步把人民政协制度坚持好，把人民政协事业发展好，把人民政协政治优势发挥好，为加快推进现代化洛阳建设寻求最大公约数、画出最大同心圆。

　　江凌强调，要把思想政治工作贯穿政协组织和政协委员履职的各方面全过程，持续加强对各党派团体和各族各界人士的思想政治引领，始终坚持中国共产党的领导，增进对中国特色社会主义的认同，增强践行“两个维护”的坚定自觉，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。要发挥政协组织人才荟萃等优势，深化对重大问题研究，提高协商议政质量，增强民主监督实效，在服务全市发展大局上展现更大担当作为。要广泛团结各党派团体和各族各界人士，持续拓展对外联系交往的渠道，主动联系服务各界别群众，汇聚起推进现代化洛阳建设的强大正能量。要加强政协委员队伍建设，提升责任意识，提高履职能力，树立良好形象，为政协改革发展各项工作提供履职保障。

　　江凌要求，各级党委要加强对政协工作的领导，党委主要负责同志要带头参加政协活动，各级政协党组要肩负起实现党对政协工作全面领导的重大政治责任，各有关部门要协力为政协履行职能做好保障，持续推动人民政协事业高质量发展。

　　会上，围绕“积极探索高效能治理新路径，不断提升社会治理现代化水平”，开展政协双月协商座谈。李亚娟、王西晓、赵信、杨菲雪、郭笑丹、肖一妙先后发言，郭金良、潘璐璐等同志作了书面发言，从不同侧面提出问题和建议。与会市领导、相关市直部门负责人针对发言情况现场进行了回应交流，开展“面对面”互动协商。

　　会议对进一步做好政协协商成果转化运用工作进行了部署，中共偃师区委、洛宁县政协、市城市管理局、民盟洛阳市委围绕这一工作作了书面交流发言。

　　王军、祁建峰、张敬华、潘开名、韩治群、陈功等市级领导参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
