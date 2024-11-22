洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

双向六车道！玄武门大街定鼎大道至平等街段提升改造工程完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.28 21:39
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
 

　　双向六车道宽敞开阔，郁郁葱葱的国槐随风轻摇……28日一早，改造升级后的玄武门大街定鼎大道至平等街段车辆川流不息，一派繁忙景象。“以前这段最怕堵，现在宽敞又顺畅！”清晨上班的市民驾车驶过，无不感受到“焕然一新”的通行体验。

　　全段升级为双向六车道，出行更加顺畅

　　玄武门大街作为连接纱厂路、嘉豫门大街、定鼎大道、承福门大街、新伊大街、启明路等多条南北向主干道的重要交通干道，是构建“快接高、快接快”立体化交通网络的关键组成部分。近年来，随着城市发展及机动车流量持续增加，原有道路设施逐渐难以满足现代交通需求，存在通行效率不高、慢行空间不足等问题。

　　为完善城市路网体系，洛阳市积极推进玄武门大街提升改造工程，将工程分为瀍河区、西工区、老城区三段实施。其中，瀍河区段(平等街至启明北路)已于2024年4月通车，西工区段(纱厂北路至定鼎大道)于今年6月通车，老城区段(定鼎大道至平等街)也于近日完成改造。

　　改造完成后，玄武门大街向西连通王城大道快速路，向东连通启明北路，车行道由原来的双向四车道拓宽为双向六车道，设计时速提升至50公里，道路通行能力显著增强。

　　同时，改造过程中通过设置人非共板车道，将非机动车与行人通行空间融为一体，为市民营造了更安全、舒适的慢行环境，实现了机动车与慢行交通的双重优化，整体通行效率大幅提升。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳话中只会说不会写的字 看看你...
  • 洛阳轴研所伊滨科技产业园即将全...
  • 张玉杰到宜阳县调研产业发展、高...
  • 全市低效国有资产盘活处置工作推...
  • 洛阳一企业入围粤港澳大湾区创业...
  • 86.71亿元！洛阳矿业巨头利润再创...
  • 市委统战部领导班子召开巡察整改...
  • 中铝洛铜：研发高端新材 实现自主...
  • “炸街”摩托深夜扰民 洛阳警方开...
  • 每年可带薪休假20天，独生子女护...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    建设加速！宁德时...
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    洛阳头条
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605