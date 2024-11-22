双向六车道！玄武门大街定鼎大道至平等街段提升改造工程完工

双向六车道宽敞开阔，郁郁葱葱的国槐随风轻摇……28日一早，改造升级后的玄武门大街定鼎大道至平等街段车辆川流不息，一派繁忙景象。“以前这段最怕堵，现在宽敞又顺畅！”清晨上班的市民驾车驶过，无不感受到“焕然一新”的通行体验。

全段升级为双向六车道，出行更加顺畅

玄武门大街作为连接纱厂路、嘉豫门大街、定鼎大道、承福门大街、新伊大街、启明路等多条南北向主干道的重要交通干道，是构建“快接高、快接快”立体化交通网络的关键组成部分。近年来，随着城市发展及机动车流量持续增加，原有道路设施逐渐难以满足现代交通需求，存在通行效率不高、慢行空间不足等问题。

为完善城市路网体系，洛阳市积极推进玄武门大街提升改造工程，将工程分为瀍河区、西工区、老城区三段实施。其中，瀍河区段(平等街至启明北路)已于2024年4月通车，西工区段(纱厂北路至定鼎大道)于今年6月通车，老城区段(定鼎大道至平等街)也于近日完成改造。

改造完成后，玄武门大街向西连通王城大道快速路，向东连通启明北路，车行道由原来的双向四车道拓宽为双向六车道，设计时速提升至50公里，道路通行能力显著增强。

同时，改造过程中通过设置人非共板车道，将非机动车与行人通行空间融为一体，为市民营造了更安全、舒适的慢行环境，实现了机动车与慢行交通的双重优化，整体通行效率大幅提升。