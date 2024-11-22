洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
江凌与中原银行党委书记、董事长郭浩举行工作会谈
来源: 洛阳网 2025.08.28 21:39
江凌与中原银行党委书记、董事长郭浩举行工作会谈
刘凯、张玉杰参加

　　28日，市委书记江凌与中原银行党委书记、董事长郭浩举行工作会谈。

　　江凌对中原银行长期以来关心支持洛阳发展表示感谢。他说，洛阳深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效。中原银行正式吸收合并洛阳银行以来，与洛阳不断深化政银合作，为洛阳经济社会高质量发展提供了有力支持。希望中原银行继续发挥地方法人银行特色优势，在推动项目建设、城市更新、创新创业、制造业“三化”改造、文旅融合发展、乡村全面振兴、融资平台转型发展等方面进一步加大金融支持力度，不断创新专项金融产品和服务，大力培育市场经营主体，持续提升经济活跃度，为现代化洛阳建设注入更多“金融活水”。市委市政府将一如既往为中原银行稳健向好发展营造良好环境、提供优质服务，推动双方实现互利共赢。

　　郭浩感谢洛阳市委市政府对中原银行工作的大力支持。他表示，中原银行始终高度重视在洛发展，将立足使命定位，聚焦洛阳所需，不断探索创新金融产品，优化完善金融服务，加大信贷支持力度，更好赋能洛阳高质量发展，共同为全省大局多做贡献。

　　中原银行党委副书记、行长刘凯，市领导张玉杰、王军、陈剑锋等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
