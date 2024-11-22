按照省安委会统一工作安排，2025年8月28日至9月6日，河南省安委会第三明查暗访组对洛阳市开展安全生产明查暗访。
按照省安委会统一工作安排，2025年8月28日至9月6日，河南省安委会第三明查暗访组对洛阳市开展安全生产明查暗访。
关于受理安全生产非法违法行为投诉举报的公告
按照省安委会统一工作安排，2025年8月28日至9月6日，河南省安委会第三明查暗访组对洛阳市开展安全生产明查暗访。
工作开展期间，明查暗访组将以举报专线、电话、小程序等方式，受理群众举报安全生产非法违法行为线索。一经查实，将依据《河南省安全生产领域举报奖励实施办法》相关规定，对举报人予以奖励，最高奖励金额可达30万元。截止时间为2025年9月6日。
检查组将对举报人个人信息进行严格保密，依法保护举报人的合法权益。
举报方式：
1.河南省安全生产投诉举报电话：12350。
2.洛阳市应急管理局举报电话：0379-60217151。
3.扫码举报。
特此公告
河南省安委会第三明查暗访组
2025年8月28日
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605