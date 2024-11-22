按照省安委会统一工作安排，2025年8月28日至9月6日，河南省安委会第三明查暗访组对洛阳市开展安全生产明查暗访。 关于受理安全生产非法违法行为投诉举报的公告 按照省安委会统一工作安排，2025年8月28日至9月6日，河南省安委会第三明查暗访组对洛阳市开展安全生产明查暗访。 工作开展期间，明查暗访组将以举报专线、电话、小程序等方式，受理群众举报安全生产非法违法行为线索。一经查实，将依据《河南省安全生产领域举报奖励实施办法》相关规定，对举报人予以奖励，最高奖励金额可达30万元。截止时间为2025年9月6日。 检查组将对举报人个人信息进行严格保密，依法保护举报人的合法权益。 举报方式： 1.河南省安全生产投诉举报电话：12350。 2.洛阳市应急管理局举报电话：0379-60217151。 3.扫码举报。 特此公告 河南省安委会第三明查暗访组

2025年8月28日