百余种洛阳特色文创亮相第十五届数博会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.28 21:39
　　8月28日，第十五届中国国际数字出版博览会与书香河南第四届全民阅读大会在郑州同步开幕。洛阳6家文化企业携百余种特色文创产品亮相现场，集中展示古都洛阳深厚的文化魅力与创新活力。

　　作为我国唯一以推动数字出版产业发展为主题的全国性、国际化博览会，本届数博会以“数实相融 智赢未来”为主题，设置了多个专业展区。洛报融媒记者在现场看到，在“中原拾珍”河南特色文化区洛阳展区，“一朵牡丹”全花茶、“石窟开凿”体验盲盒、三彩小胖马、汉魏福禄猫叮当贴、DIY绿松石铜牌饰挂件等围绕洛阳标志性文化标志开发的百余种文创产品，吸引了众多与会嘉宾驻足关注。

　　“以前只知道洛阳有牡丹和众多名胜古迹，没想到这些元素都被巧妙做成了文创产品，让人们能够把‘洛阳’带回家，非常有纪念意义。”来自北京的参展商陈炜曦这样表示。

　　观众丁宁说：“这是我第一次品尝用牡丹制作的花茶，冲泡后牡丹在杯中缓缓绽放，不仅好喝，也好看，视觉和味觉都享受到了，情绪价值十足。”

　　洛阳市文化旅游创意产品协会秘书长黄晓燕介绍，作为洛阳文旅产业的重要品牌，“洛阳有礼”平台化建设稳步推进。本届数博会期间，该平台积极发挥组织协调作用，联合6家会员单位共同参展，所展产品均为畅销款或最新款洛阳文创，充分体现出洛阳文创产业蓬勃发展的强劲态势。

　　据了解，书香河南第四届全民阅读大会以“深化全民阅读 共创品质生活”为主题。即日起至9月7日，洛阳分会场将推出形式多样的阅读活动，包括荐读导读、阅读分享、经典诵读、展示交流、研学实践、线上阅读推广及主题书展等，进一步营造全民阅读的浓厚氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
    5岁男孩右肺惊现"黑洞"！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个"黑洞"……
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
