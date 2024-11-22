银龄展风采，歌舞迎盛会！洛阳市“全民健身日”老年文体展演举行

优雅的芭蕾舞、动感十足的体育模特、刚柔并济的健身气功、融合华尔兹韵味的柔力球……27日，在洛龙区文化体育中心多功能馆，2025年洛阳市“全民健身日”老年人文体优秀节目展示活动精彩举行。
老年人文体优秀节目展示洛阳市老年体育工作中的一项重要内容，是大力倡导“展示老健美 共享康乐寿”主题的体现，也是展示全市老年人精神面貌和老年体育项目发展成果的综合性舞台。
