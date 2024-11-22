洛阳市十五运会筹备进入冲刺阶段

距洛阳市十五运会开幕还有近半个月，记者从大赛组委会获悉，目前赛事各项筹备工作进入冲刺阶段，有关单位和部门将周密谋划、精细筹备、压茬推进，把市运会办成一届绿色共享、精彩出彩、节俭廉洁的高水平体育盛会。

距洛阳市十五运会开幕还有近半个月，记者从大赛组委会获悉，目前赛事各项筹备工作进入冲刺阶段，有关单位和部门将周密谋划、精细筹备、压茬推进，把市运会办成一届绿色共享、精彩出彩、节俭廉洁的高水平体育盛会。 距洛阳市十五运会开幕还有近半个月，记者从大赛组委会获悉，目前赛事各项筹备工作进入冲刺阶段，有关单位和部门将周密谋划、精细筹备、压茬推进，把市运会办成一届绿色共享、精彩出彩、节俭廉洁的高水平体育盛会。 已完成22项前期比赛 本届市运会共有36个比赛项目，前期首个比赛项目于6月14日在新安县开赛。 经过两个月的精心组织保障，截至目前，本届市十五运会已顺利举行了健身气功、广场舞健身操、幼儿体操、拔河、赛艇、皮划艇、排球、轮滑、跆拳道、霹雳舞、武术套路、国际跤、拳击、柔道、啦啦操、跑酷、体育舞蹈和田径、足球、篮球、扑克牌双升、围棋、广播体操等22个项目的比赛(足球社会组决赛和篮球社会组、市直机关组决赛将在开幕式后进行)，参赛人员达5721人。 场馆升级，即将完工 本届市运会除轮滑、赛艇、皮划艇、射击、射箭、游泳等比赛项目因场地条件限制安排在市区举办以外，其余项目的比赛均在新安举办。 新安县全面整合县域资源，对新安体育公园体育馆、网球馆、室外匹克球场、室外网球场、田径场和主看台等场地进行系统性升级改造，保障各项赛事的顺利开展。 截至目前，新安体育公园体育馆的升级改造工作即将完工。体育场的塑胶跑道、沥青路面、看台得到全面提升，公园内部景观进行了完善，并布置运动会宣传版面，营造良好氛围。 精心组织，确保开闭幕式圆满举办 本届市运会前期项目开赛至今，新安县建立“大安全”保障体系，覆盖安保、交通、食品、医疗等多个领域。安保部实行定岗、定人、定责网格化管理，加强社会面治安防控。食品安全保障部和医疗卫生保障部对入住酒店、运动员餐厅实行“定点派驻+抽样检测”。环境整治部按照工作职责开展城区地面清扫、绿化美化等提升工作。志愿服务部招募志愿者2000余名，开展专项技能、服务礼仪等岗前培训。 接下来，相关单位和部门将按照节点明确、任务清晰、倒排工期、挂图作战要求积极推进市运会开、闭幕式节目排练，以及安保、交通组织等工作，确保开、闭幕式圆满举办。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 高月 文/图）