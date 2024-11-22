洛阳全面排查校园食品安全风险隐患

秋季开学在即。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，全市市场监管系统要求全市各学校、各校外供餐单位全面排查校园食品安全风险隐患，切实保障广大师生饮食安全。

28日下午，洛报融媒记者在位于西工区的洛阳市王城初级中学食堂后厨看到，工作人员正在对各类厨具进行清洗和消毒，并对和面机、消毒柜、冰箱等设备进行检查，保证没有油污和残渣残留。在洛阳市第一高级中学第一附属初级中学(西校区)食堂后厨，工作人员对储物间的货架和储物箱、就餐区等区域进行擦拭和消毒，保证食材存放环境干燥、整洁，就餐环境干净卫生。

秋季开学仍处高温时节，是各类细菌、微生物旺盛滋生的季节，也是经营者、供应商更替、从业人员更换、新旧设备设施起用的关键节点。按照相关要求，市场监管部门将联合教育部门进一步加大工作力度，督促学校、承包经营企业和校外供餐单位严格落实食品安全校长负责制和食品安全主体责任，健全食品安全管理机构，配齐配强食品安全管理人员，保证原辅料购进质量安全，严格设施设备维护管理，规范加工制作行为，强化人员培训和健康管理。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，学校食品安全事关学生身体健康，是食品安全工作的重中之重。各地市场监管部门将切实履行监管责任，在秋季学期对辖区学校食堂、校外供餐单位、学校食堂承包经营企业和学校大宗食材供应商开展全覆盖监督检查，强化部门协作配合，建立部门间联查联动、联合执法和信息通报等制度，推动各方责任落实，形成各负其责、齐抓共管学校及周边食品安全的整体合力，严防严管严控校园食品安全风险，确保开学平安。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 牛琳 叶林杰 文/图)