临近开学，洛阳龙门站将开行“学生专列”

28日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，随着各大高校开学日期临近，为满足学生集中出行需求，洛阳龙门站在8月30日、31日推出G6644次“学生专列”，增加该趟列车学生票额分配比例。

G6644次列车12时47分从洛阳龙门站始发，途经郑州东站、鹤壁东站，14时26分终到安阳东站。

铁路工作人员介绍，为服务学生旅客便捷出行，洛阳站、洛阳龙门站聚焦学生群体出行需求，精准施策、主动作为，结合今年学生购票情况，推出以下服务措施：

●学生优惠票可在每学年内随时使用

学生优惠票使用不再限于寒暑假期，可在每学年(10月1日至次年9月30日)内购买4次单程的学生优惠票。学生优惠票办理退票后将返还优惠次数。

●优惠区间可根据家庭居住地至学校所在地调整设置

学生优惠票原适用区间为“家庭居住地至院校所在地”，优化调整后，院校所在地须与学信网信息一致，家庭居住地可根据实际变动情况设置，修改次数不限，学生旅客可灵活安排行程。

●动车组列车学生优惠票适用范围扩大

动车组列车学生优惠票适用的席别范围由“仅限二等座”调整为“包括二等座、一等座和动车组卧铺各席别”，学生旅客将有更多的席别选择。普速旅客列车学生优惠票适用范围不变，仍为硬座、硬卧。

●动车组列车学生优惠票按执行票价打折优惠

动车组列车学生优惠票计价规则由“公布票价的7.5折”调整为“执行票价的7.5折”，相当于“折上折”，最低折扣为公布票价4折，如某趟车次二等座的执行票价为公布票价的8折，学生优惠票将再打7.5折，相当于公布票价的6折，学生旅客将享受到更多优惠。

普速旅客列车票价实行政府定价，学生优惠票价按现行政策规定执行、保持不变，硬座按票价的5折计算，硬卧加收硬卧与硬座的全价差额。

●查验规则进一步优化

在校学生已通过优惠资质核验的，出行时铁路部门将不再查验学生证；未通过优惠资质核验的，仍需携带学生证乘车，铁路部门将依规查验学生证。入学新生可凭录取通知书线上、线下购买学生优惠票出行。

相关优惠车票预计将于9月6日开始发售，请学生旅客通过铁路12306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李婧晨 刘向丽 杨松辰 文/图）