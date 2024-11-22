洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
超400只！孟津黄河湿地再次迎来世界极危物种黄胸鹀
2025.08.28
　　8月28日，记者从黄河湿地孟津管理中心获悉，日前，湿地科研监测人员在保护区内发现世界极危物种、国家一级保护鸟类黄胸鹀。

　　“据统计，目前有超过400只黄胸鹀在湿地停留，这也是保护区监测该物种数量最多的一次，十分罕见。”黄河湿地孟津管理中心高级工程师马朝红难掩激动。

　　黄胸鹀属雀形目鹀科鸟类，属小型鸣禽，羽毛鲜艳，叫声优美，喜食昆虫、果实和种子。在稻田抽穗扬花时节集群活动在田野之间，因此被称为“禾花雀”。20世纪90年代种群数量庞大，如今是世界极危物种，距离野外灭绝仅一步之遥。

　　“人类的大量捕食是黄胸鹀变为极危物种的主要原因。”马朝红说，目前正值候鸟迁徙季，黄胸鹀要到南方越冬，孟津黄河湿地良好的生态环境、充足的食物来源，成为它们南下途中的重要“驿站”，充分表明它们对这片湿地的认可。

　　近年来，孟津黄河湿地生态环境持续向好，鸟类栖息环境明显改善，许多珍稀鸟类如蓑羽鹤、火烈鸟、卷羽鹈鹕等时隔多年再次出现。

　　目前，该湿地鸟类记录达到331种，数量超过15万只，是候鸟迁徙通道上的重要驿站和鸟类重要栖息地，已成为名副其实的鸟类乐园。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 郭准 邢子烨 马朝红 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
        5岁男童反复发热、咳嗽不止,到医院CT检查发现,右肺竟然出现了一个"黑洞"……
