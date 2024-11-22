洛阳市摄影家作品亮相“聚焦时代·十城影纪”十省十市摄影联盟首站活动

8月28日上午，“聚焦时代·十城影纪”十省十市摄影联盟(文化交流)活动首站在晋城市美术馆拉开帷幕。

8月28日上午，“聚焦时代·十城影纪”十省十市摄影联盟(文化交流)活动首站在晋城市美术馆拉开帷幕。本次活动由由中共晋城市委宣传部、晋城市文化和旅游局、晋城市文学艺术界联合会、中共晋城市委网信办主办，晋城市文化馆、晋城市摄影家协会承办，来自十省十市约80名摄影家参加活动。

其中，洛阳市文联党组成员、副主席陈鋆宝，河南省摄协副主席、洛阳市摄协名誉主席高均海，市摄协顾问、汝阳县摄协主席李景堂，市摄协副主席兼秘书长王煜文，市摄协航拍专委会主任杜培兵、短视频专委会秘书长王淑娟、自然生态专委会副主任朱雨云参加了本次活动开幕式。

据悉，十省十市联盟城市有山西省晋城市、天津市静海区、山东省青岛市、辽宁省沈阳市、河南省洛阳市、湖南省张家界市、福建省漳州市、浙江省绍兴市、陕西省榆林市、青海省海东市十座城市。

本次活动首站将于28日—30日在晋城市举行，精心策划有四项活动：一场联合十省十市摄影家的大型采风创作；一届汇集两百幅精品、线上线下联动的主题摄影展览；一堂高水平的摄影讲座；一场精彩的文化沙龙。

“聚焦时代·十城影纪”晋城首站活动的启幕，不仅为十省十市的摄影家搭建了一个交流互鉴、碰撞灵感的优质平台，更以镜头为笔，生动书写着不同城市的文化魅力与时代风貌。随着活动在更多联盟城市的陆续开展，十省十市摄影联盟必将在推动区域文化交流、弘扬时代精神的道路上持续发力，为摄影艺术的繁荣发展注入更多活力。