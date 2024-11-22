洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
86.71亿元！洛阳矿业巨头利润再创历史新高
来源: 洛阳网 2025.08.28 17:48
　　洛报融媒记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，2025年上半年，企业实现营业收入947.73亿元，归母净利润达86.71亿元，增长60.07%，创下同期历史新高。

　　今年上半年，洛钼集团打造了国际化、专业化、年轻化的管理团队，并持续推动管理变革，加强成本控制，推动矿山收入和运营成本一增一降。

　　其中，洛钼集团矿山端收入达到394.02亿元，创下历史新高，占比整体营业收入约42%。其中，在刚果(金)TFM项目和KFM项目助力下，企业上半年产铜35.36万吨，同比增长12.68%。此外，企业上半年产钴6.11万吨，钴矿山端营业收入为57.28亿元，同比增长31.94%；产铌5231吨，创近年来新高。

　　另一方面，洛钼集团营业成本同比下降10.96%，降本增效成果显著。分矿区看，刚果(金)TFM项目和KFM项目优化工艺流程，开展数智化微创新等；中国区优化药剂研究等，钼、钨选矿回收率提升，钼铁开采成本下降；巴西大宗物资、物流服务和工程服务采购等支出同比下降，相关厂区回收率创历年来最好水平。

　　眼下，洛钼集团已完成对厄瓜多尔奥丁矿业凯歌豪斯金矿的收购，并推进快速开发，多国家、多矿种、多资产的业务布局加速完善。锚定在刚果(金)年产铜80-100万吨的目标，洛钼集团正有序推进TFM和KFM新增产能的扩建。一系列经营布局为洛钼集团达成全年经营目标，实现新的跨越提供了坚实内生动力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星 文/图)
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个"黑洞"……
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
